Majda ABID

Ayant investi le métier passionnant de l'Organisation puis celui d'Assistance à maîtrise d'ouvrage depuis bientôt 4 ans, je me sens une fois de plus et toujours prête à dealer avec de nouveaux défis.

Ces 4 ans fûrent courtes mais riches en expérience humaine et technique; Les Hommes étant au coeur de cette dynamique, ce n'était pas toujours évident de féderer toutes ces énergies, les consensus sont formés progressivement, la peur, parfois ressentie façe au changement, faisait appel à la sollicitude de chacun spécialement à celle du pilote.Celui-ci étant également fin technicien; Les 4 années passées au sein de la Direction Audit m'ayant beaucoup appris sur les métiers de l'Entreprise et ayant évidemment conforté un cursus universitaire réussi.

La capitalisation des acquis est continuelle par le biais d'un Mastére à L'ISCAE puis des certications à la gestion des services informatiques et au management de la qualité. Le PmBok sert bien sûr de réfèrence à la gestion de projet.



AMOA Domaine Support

M'intéresse au Management des projets et qualité par les processus

Souhaite partager des réflexions utiles



Mes compétences :

Conduite de projets

Modelisation des processus

Diagnostic Organisationnel

Force de proposition

Analyse fonctionnelle applicatifs

Gestion des réunions

Analyses transverses

Conduite du changement