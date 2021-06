Majda BELLAFQIH

Lauréate Master Spécialisé Management International



J’ai réalisé une Licence en sciences Economiques et Gestion durant laquelle j’ai pu me familiariser avec des connaissances fondamentales en gestion. J’ai travaillé la comptabilité, le droit, la gestion de ressources humaines, l’économie, la communication...etc. L’étude de celles-ci m’a permis d’imaginer ma vie au sein d’une entreprise et de m’impliquer plus aisément. Ensuite j’ai poursuivi mes études par un Master Spécialisé en Management International durant lequel J’ai eu de nouveaux cours, comme la négociation commerciale, le management et commerce international ainsi que la finance et bien d’autres matières intéressantes.



Mes différents stages durant mon parcours et ma formation à la FSEJS - Fès, m'ont permis d'évoluer et de me perfectionner chacun à leurs manières. J'ai occupé un poste d’assistante du responsable logistique au sein de la SICOPA, dans mon stage de fin d’étude où j’ai choisi comme thème le Lean Management suivant le programme INMAA. J'ai travaillé pendant 11 mois comme téléactrice au sein de First Télémarketing. Durant tous ces stages, j'ai pu développer ma force de proposition, ma capacité d'analyse, mon sens du relationnel mais aussi une ouverture d'esprit et une volonté à relever des défis. J'ai donc pu travailler sur différents projets ambitieux et innovants que j'ai porté grâce à la confiance des mes collaborateurs et de mes supérieurs. J'ai donc su perfectionner ma méthode de travail et à améliorer ma gestion du stress.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Commerce international

Entrepreneuriat

Communication interne

Comptabilité

Marketing stratégique

Fiscalité

Gestion financière