Avec 7 ans d’expériences dans le domaine commercial et relations clients, intéressée par l’évolution de ma carrière professionnelle.

Autonome avec de bonne capacité de communication, dynamique dans l’exécution de mes tâches. J’ai aussi acquis une bonne maîtrise et respect de procédures et processus typiques d’une multinationale installée au Maroc depuis 40 ans.