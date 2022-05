Majda EL MOUDDEN

Diplomée de l'IAE de Nice en Master 2 Management et Administration des Entreprises ( ex CAAE ), j'ai récemment quitté mon poste de Market Manager Senior au sein de Prestigia.com.

Je possède un vif intérêt pour le Marketing, la Vente et le Tourisme. Ma formation en Langues Etrangères Appliquées a été complétée par ce master en gestion.



Mes principales qualités : goût du contact et bon sens du relationnel, goût du challenge, réactive, force de proposition, dynamique et motivée. Je sais m'adapter et travailler en équipe...Organisation, rigueur et sérieux font partie de mes qualités.

N'hésitez pas à me contacter pour une future collaboration...



Mes compétences :

Market Management

Webmarketing

flexible

commerciale

organisée

marketing

Sociable

Ventes

Tourisme