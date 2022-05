Majdoline MADY

Responsable en gestion des ressources humaines, société d'automobile

1) Gestion de La Paie

2) Gestion du temps par un logiciel du pointage et suivi de l’absentéisme

3) Gestion administrative :

· Gestion Administrative des dossiers du personnel de la société

· Suivie de mouvement du personnel (contrat du travail, Avancement, promotion, Congés…)

· Gestion de carrière

· Gestion des accidents de travail: Statistiques, Etude des causes et participer à l’amélioration des conditions de travail afin de minimiser les taux de l(accident de travail, déclaration et suivie

· Préparation des dossiers aux instances représentatives (C.C.E, Syndicat.)

Gestion assurances Groupe et suivie des réclamations

· Gestion des dossiers de recrutement : Détermination des besoins du personnel à partir des demandes de recrutement, Suivi du programme d'intégration et de l'évaluation des nouveaux recrutés…

· Identifier des besoins en formation, préparer un plan annuel en formation, contact avec les organismes de formation et les formateurs, évaluation de formation chaude et froide

· Synthèse des besoins sous forme d'un plan de formation

· Organisation de la réalisation des actions de formation (contact, convocation)

· Suivie à travers les fiches d'évaluation et mesure de l'efficacité

· Mise en place de système d’évaluation du Personnel et la politique de motivation et de progression : réalisation d'une enquête de mesure de satisfaction

4) contribution aux travaux de l’obtention de la certification ISO TS 16949 en ma qualité de Responsable GRH de la société

5) Participer aux projets d’amélioration de condition de travail

6) Déclaration CNSS et impôts



