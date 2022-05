Mes compétences :

Analyse des besoins

Réponse aux appels d'offres

Logiciels Mac et PC

Cadrage et pilotage de projet

Prospective territoriale

Enquêtes qualitatives et quantitatives

Permis de conduire

SIG

Cahier des charges

Concertation publique

Droit de l'urbanisme

Communication publique

Analyse de données

Accessibilité