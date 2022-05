Je suis Majdouline DAKOUNE en recherche active d'une opportunité qui répondrait à mes attentes en terme de la nature des missions à mener au sein d'une équipe active et caractérisée par une féroce adaptée à l'évolution acharnée que connait l'environnement concurrentiel .



Curieuse et dotée d'un fort esprit d'analyse et de synthèse , sont des atouts primordiales qu'une entité doit absolument détenir et prendre en compte dans sa politique du marketing ressources humaines pour pouvoir aboutir de la manière la plus performante à ses aspirations et renforcer son positionnement en matière notamment d'image de l'entreprise.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

EViews

Intelligence économique

SPSS Statistics

Microsoft PowerPoint

Gestion de Risques

Maîtrise des techniques économétrique