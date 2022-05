Majid ABDDAÏM

Nous exerçons dans le domaine de l'environnement, plus précisément dans la dépollution des sites.

Nous sommes spécialisés dans plusieurs secteurs :



1. Le désamiantage

2. Le déplombage

3. Le curage

4. Les travaux en accès difficiles

5. Le conseil



Nos clients sont multiples :



- L'Etat Français (Bâtiments publiques, etc...)

- L'Armée française

- SAGEM (secret défense), THALES (secret défense), ALKAN, (secret défense)

- Les collectivités

- Les Architectes

- Les Entreprises Générales de BTP

- Les particuliers



Nous recrutons assez fréquemment de nouveaux collaborateurs même novices dans notre secteur d'activité, alors si vous pensez avoir la motivation &/ou une valeur ajoutée à apporter à notre société & bien n'hésitez pas à nous transmettre votre cv.





Mes compétences :

Terrain

Laboratory

Sites : amiantexpress.com or asbestop.com