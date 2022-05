Je m’appelle majid ahnadas j'ai 24 ans mon niveau scolaire c'est bac svt et diplôme technicien en fabrication mécanique j'aime tous ce qui est mécanique de la conception a la réalisation , et j’adore aussi le dessin et la conception assister par ordinateur par exemple catia et solide works & autocad & mastercam ;



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Mastercam

CATIA

Autocad