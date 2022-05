Majid BEAUTY

Utilisation:

Propriétés:

La crème d'argan contient 10% d'huile vierge d'Argan et reprend les proprités de l'huile d'argan qui sont dues à sa teneur en vitamine E et en insaponifiables. La vitamine E est active en contact avec la peau et agit contre les radicaux libres, responsables du vieillissement. Ses propriétés antioxydantes sont appréciées au retour de vacances et des expositions importantes au soleil. De même, en interne, la vitamine E bénéficie à tous les organes et un bon complément de la lutte contre le vieillissement en général et celui des artères en particulier.





Indications:

La crème d'argan a une composition inspirée de celle du film hydrolipidique. Le film hydrolipidique qui recouvre la peau est un mélange de sébum, substance grasse, et d'eau. La crème d'Argan est une émulsion constituée d'une phase grasse (huile) et d'une phase aqueuse, la phase aqueuse apporte de l'eau à la peau, la phase huileuse la nourrit et empêche l'eau de s'évaporer de la peau.



PRODUITS FRAIS, A UTILISER DANS LES 6 MOIS QUI SUIVENT LA DATE DE FABRICATION INDIQUEE SOUS LE POT. En cas de température élevée, gardez votre crème au frais pour éviter qu'elle se liquéfie, même si cela ne change rien à ses propriétés. Elle retrouve sa consistance normale lorsque la température baisse.



Pot en verre de 60 ml.





Conseil d'application:

Toujours bien nettoyer, surtout le soir pour débarrasser les pores de la pollution de la journée. Appliquer sur le cou et sur le visage (évitez le contour des yeux), en répartissant de petites noisettes sur le front, les joues et le menton. Etalez la crème en étirant délicatement vers l'experieur: pour les joues, du nez vers les oreilles et pour le front et le menton, en partant du centre et en étirant de chaque côté. Laissez agir quelques minutes avant d'appliquer d'autres produits (maquillage).



