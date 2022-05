Majid BOUCHANE

Bonjour, je suis dans la Police Nationale depuis le 1er Septembre 2008.

Auparavant j'ai été formé au GRETA de CLERMONT-FERRAND pour travailler mon concours d'Adjoint de Sécurité dans la Police Nationale.

De Septembre 2008 au 31 Août 2009, j'ai fais ma scolarité à l'Ecole Nationale de Police de CHATEL-GUYON dans le PUY DE DÔME.

Du 1er Septembre 2009 à Juillet 2010 j'ai travaillé au Commissariat de Police de CLERMONT-FERRAND, et de Juillet 2010 à ce jour je suis au Commissariat de Police de 8éme arrondissement de LYON (69).

Je suis de nature curieuse et persévérant. J'aime le travail bien fait et surtout le respect des règles.

J'ai pour objectif d'intégrer une structure sécuritaire sur le plan nationale dans laquelle je vais pouvoir mettre tout mon savoir faire et mon savoir être au service de l'entreprise et ainsi contribuer à l’évolution celle-ci.

Ma mobilité, mon autonomie et ma disponibilité totale me permettent de me lancer dans à cent pour cent dans mes projets professionnels.



Mes compétences :

Gestion des conflits

Port de l'uniforme

Standard

Usage des outils informatiques

Travail en équipe

Respect de la hiérachie

Utilisation des moyens radios