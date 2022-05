Majida OUARGHOUS

Je suis ouarghous majida , 27 ans ,je suis coordinatrice hygiène, sécurité, environnement, je suis en cours de recherche d’une nouvelle expérience .Organisé bien sur, comme l'exige ce métier, à cela j'ajouterai le dynamisme, le sérieux et la rigueur : Qualités qui m'ont toujours aidé à m'adapter avec beaucoup de polyvalence.

Titulaire d'un diplôme spécialisé en sécurité, et fort d’une expérience professionnelle.

Je suis rigoureuse dans mon travail et je possède une écoute attentive même durant les périodes de suractivités ou de crises.

Si vous êtes à la recherche d’un responsable HSE, compétente, sérieuse et coopérative. J’estime alors que mon profil correspondrait à vos attentes

Je souhaite que votre entreprise va me donner cette opportunité et d’exercer mon savoir. Je serai à votre disposition en tout temps si vous voulez plus de renseignements ou un rendez-vous.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel