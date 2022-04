Mustapha ERRAHMOUNI

Jeune diplômé d'un Master professionnel à l’Université de Brest intitulé « Optimisation des protocoles expérimentaux ».

Mon bagage théorique allié aux connaissances que j’ai pu acquérir lors de mes premières expériences professionnelle, m’ont permis de développer mon esprit d’analyse et de rigueur, le travail en équipe, la responsabilité, ou encore l’aspect relationnel de la profession. De même le Master OPEx m’a permis d'acquérir de solides compétences dans plusieurs domaines en plus de la chimie analytique, telles que : le management qualité, l’optimisation des procédés, plans d’expériences, la métrologie et la validation des méthodes d’analyses.



Mes compétences :

SAS

Chimie analytique

Maîtrise statistique des procédés

Management

Excel

Plan d'expérience

Assurance qualité

Validation de méthode

Matlab

Analyse de données

Contrôle qualité

Développement durable