Tanguy CADIOU

J'ai commencé ma carrière professionnelle en 2001 chez ABB en tant qu'ingénieur Service sur les analyseurs de gaz en continu et les spectroscopes proche infrarouge. Mon expérience sur le terrain m'a permis d'évoluer au sein du groupe en tant que responsable produit "analyseur proche infrarouge" et chef de projet sur cette même technologie.



Après onze années chez ABB, j'ai poursuivi ma carrière chez Tecora en tant que chargé d'affaires dans la division émission, pour l'installation de préleveurs de dioxines dans les centrales d'incinération.



Un nouveau challenge a frappé à ma porte quelques mois après quand Inforlab-Chimie m'a demandé d'assurer le développement de la gamme d'analyseur proche infrarouge pour l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique.

Actuellement responsable du département analytique, j'ai mis en place plusieurs partenariats et actions marketing pour le développement et la promotion de nos solutions analytiques innovantes.





Mes compétences :

Spectroscopie infrarouge

Gestion de projet

Chimiométrie

Analyse industrielle