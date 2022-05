Bonjour, je me présente Majide EDDAHMANI j'ai 22 ans je suis étudiant en Commerce à Rouen, sa fait plusieurs années que je suis attiré par le domaine de la vente principalement le job de commercial mais axée plus dans le B to B.



Je suis quelqu’un de très sérieux dans mon travail, je m'implique pour toujours être le meilleur, je suis curieux, attentif à l'écoute, persévérant



J'ai commencé mes études par le Domaine du secrétariat/comptabilité parce que je pense que l'on se sert de ces notions tous les jours et je finis mais études dans la vente pour pouvoir être polyvalent.



Pendant mes années d'études j'ai effectuer également des petits bouleaux comme : maçon, peintre, ménage dans un hôpital, restauration rapide, vente(épicerie) comme vous le voyez je suis très polyvalent(on m'a toujours dit on peut tout faire dans la vie mais il faut se donner les moyens de reussir)



Je vous souhaite bonne lecture

Bonne journée,

Majide



Mes compétences :

Accueil

Accueil téléphonique

ADMINISTRATIFS

Conseil

Mailing

Phoning

Prospection

Publipostage

Qualification

Qualification de fichiers

Renseignement

Téléprospection

Televente

Travaux administratifs