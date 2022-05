Majouar YASSIN

Étant fraîchement diplômé de l’Ecole Marocaine des Sciences de l’Ingénieur, spécialité Automatismes et Informatique Industrielle.

En effet, je suis vivement intéressé par les automates, et l’industrie en générale. Sérieux et ponctuel,Possédant une motivation sans faille, je saurai mener à bien les différentes missions que vous me confiez.

Sociable et à l’écoute, je sais m’adapter à une situation en place et pourrais ainsi m’intégrer sans le moindre problème à votre équipe.

Mon manque d’expérience professionnelle n’entame en rien ma volonté à intégrer des grandes entreprises et me pousse, au contraire, à faire mes preuves.

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire, ou pour vous rencontrer lors d’un entretien.





Mes compétences :

automates programmables

Step7, TIA Portal

MATLAB

Automatismes industriels

Supervicion

Maintenance industrielle