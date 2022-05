Embitieux entrepreneur je suis socilingiste diplomé de l'Université Omar Bongo a Libreville mon domaine compétences comprend l'étude de la langue du corpus (texe) du discours des fait de société étude des machés (marketing)



Mes compétences :

Analyse linguistique et sociale

Etude des marchés

Analyse environnementale

Conception, suivi et mise en oeuvre des projets

Enquête quantitative et qualitative