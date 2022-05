Maka TRAORÉ

J’ai eu l'occasion, lors de mes différentes expériences professionnelles, de mettre en oeuvre et de développer mes compétences dans le domaine de la gestion de projet, du marketing et du management, et ce dans différents secteurs d’activités, allant de l’immobilier à la culture.



Toujours riches en nouveautés, mon parcours m’amène à rechercher un emploi dans lequel je pourrais m’épanouir.



Je possède une double formation.



La première est ma formation en Gestion/Management de part mon DUT en gestion des entreprises et des administrations, et mon DSG, diplôme supérieur de gestion.

Avec ses diplômes, j'ai pu parfaire mes connaissances théoriques en matière de comptabilité, gestion, management, marketing.

Mes emplois au départ en tant qu'intérimaire, puis chez Pierre et Vacances ou encore à l'Université Paris Sud, m'ont permis d'acquérir une solide expérience professionnelle dans ces domaines.

Responsable administrative et pédagogique d'un master erasmus mundus, mon rôle était assez varié et divers : inscription administrative, pédagogique, suivi des étudiants, insertion des notes dans Apogée, demande de diplôme, relations avec les universités partenaires, mise en place du planning, conduite de projet...etc



J'ai ensuite continué ma formation au sein de l’AMOC, ou j’ai pu appréhender tous les aspects nécessaires à la bonne gestion de sortie d’albums et l'organisations d'événements.

Ayant eu une expérience au sein d’une maison de disque et au sein d'une société de production/distribution indépendante, j’ai pu développer mes connaissances pour le poste de chef de projet : définir une image, mettre en place une stratégie pour la sortie de l’album, la stratégie marketing en général, la communication mais aussi tout le côté technique, comme l’enregistrement studio, le tournage de clips, le lancement de la pré-commande, le respect des deadlines.





« Je n’ai pas peur d’aller au charbon », c’est ce que j’aime à dire concernant ma motivation. Je m’adapte et apprend très facilement.



Je suis à la recherche d'opportunités en gestion de projet, marketing et évènementiel en France ou à l'étranger.



N'hésitez pas à me contacter afin d'en discuter plus amplement.



Mail : traoremaka@hotmail.com



Maka





Divers :

* Présentation du flash info de la chaine : NTV2/LC2 chaine béninoise transmise dans toute l'Afrique

* Bloggeuse : Créatrice du blog :Array - @urbanplaygirl

* Musique





Mes compétences :

Marketing

Promotion

Assistante marketing

Pack office

Chargée de communication

Communication

Dossier de presse

Chef de projet

Musique

Attachée de presse