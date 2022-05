Makagbe Armelle Adja DORE

Après avoir été à mon compte pendant 1 an et demi, je me réoriente vers la formation professionnelle pour adultes dans le domaine de l'accompagnement et l'insertion professionnelle.



Je compte faire une formation de formateur professionnelle pour adultes en 2017 à l'AFPA. L'objectif étant après la formation de travailler en organisme de formation et à long terme, d'être à mon compte.



Je souhaite rencontrer et échanger avec des personnes qui ont une forte expérience de formateur et/ou responsable de formation pour adultes sur rennes. Le but étant de vérifier si mon projet est viable et si mon profil peut intéresser des organismes de formation.





N'hesitez pas à me laisser des commentaires, je serai ravie d'y repondre.



A bientôt



Armelle



P.s: I do speak English, so for those out there who can't speak french, do not hesitate to contact me.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Customer Relationship Management

Audit

Android

Publicité en ligne

Blogging

Soins esthétiques

website set up

seo