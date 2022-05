Je suis un développeur junior passionné des technologies mobile IOS et Android. En fin de Bachelor, je suis en recherche active d'une alternance dans mon domaine.



Mes compétences :

CSS 3

Core Data

XML

Adobe Photoshop

HTML 5

SQLite

C++

PHP 5

Git

XCode

C#

SWIFT

Java

Développement Android

Xamarin

VMwareWorkstation

SQL

Microsoft Excel

Microsoft C-SHARP

JavaScript

HTML5

ECLiPSe