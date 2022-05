Makan DOUCOURE

Actuellement à la tête d'une Sarl (DM. Trading) spécialisée dans la geston des biens immobiliers, l'Import/Export et le negoce. détenteur d'un bac en gestion en 2004, d'un DTS en commerce international au Maroc en 2008, d'un Bac+4 en Gestion Administrative des entreprises et un Master spécialisé en Management de logistique et transport à MMBS Casa. Avec comme objectif principal pour notre structure la promotion du commerce et des affaires entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne. Alors, ce réseau professionnel me permettra non seulement de prospecter mais d'échanger également avec plusieurs professionnels voulant collaborer avec notre structure.



Mes compétences :

Supply chain