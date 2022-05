Titulaire d'un BTS FEE - Génie Frigorifique et complété par une Licence Professionnelle en Ventes Produits et Services Energétiques, j'ai acquis une solide expérience de 9 ans chez des fabricants reconnus dans le secteur du Génie Climatique et de la Cuisine Professionnelle.

Curiosité pour la technique, aptitudes pour la vente en BtoB; l'organisation et l'action sont mes sources de motivation pour réussir !

Homme de challenge, je sais mettre en place toute une panoplie d'actions commerciales pour atteindre des objectifs.

Vous hésitez ? Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations par téléphone au 0603740385 ou par mail à makara.phak@gmail.com



Commercialement vôtre



Makara PHAK



Mes compétences :

Access

Excel

Word

Power point

Internet