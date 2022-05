Makhama BA

Pk- consulting international est un cabinet d’expertise en informatique. Il participe à l’amélioration de la performance de tout type de structure grâce à une utilisation optimum du numérique et en proposant des solutions sur mesure.



Ses services sont les suivants :

o Sécurité informatique/cybersécurité : sécurité des SI, sécurité des applications, des équipements

o Réseaux informatiques : architecture du réseau, mise en place du réseau, suivi du réseau, sécurité du réseau, maintenance du réseau

o Systèmes d’information : mise en place, refonte, audit, extension du SI

o Développement des applications : web, mobile,





Il propose également de renforcer vos compétences dans les domaines suivants :

o Système d’information

o Management des systèmes d’information

o Système de gestion des bases de données relationnelles

o Bureautique

o Gouvernance des systèmes d’information

o MS Project

o Sphinx, Epi info



Mes compétences :

Réseau Informatique

Systéme d'information ( Refonte , Audit, Mise en p

Virtualisation ( Xenap , Vmware , Hyper-V

SQL Server , MYSQL , ACCESS, Oracle , PL/SAL

Epi-Info, Sphinx

Microsoft Project

Linux

Bureautique ( Word , Powerpoint , Excel , One note

CISCO, WiMAX , VPN , CCNA , CCNA SECURITY

LAN/WAN

Joomla, Wordpress, Framework, Symphony

CCNA SECURITY

Programming Language, java , C++, C PL/SQL, MERISE

Digital : E-commerce, Google Analytics , Adwards,

OS : Linux , Windows , Android