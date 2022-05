Sabrina COULIBALY SECK

Juriste ayant évolué au sein des secteurs privé et public en France durant plus de 11 ans, j'ai notamment exercé auprès des plus hautes institutions nationales et étatiques intervenant dans les domaines de l'emploi et de la protection sociale.

J'interviens comme appui et conseil à la prise de décisions, pour sécuriser juridiquement les relations avec les tiers et assurer le suivi de la mise en oeuvre des décisions (relations avec les opérationnels, reporting pour la gouvernance...).

Je propose désormais d'agir pour la performance de votre entreprise, comme salariée ou consultante, et ainsi participer à l'atteinte de vos objectifs dans un cadre juridique serein.

Dotée d'un bon relationnel et aimant relever des défis, je suis force de propositions, rigoureuse, patiente et discrète.







Mes compétences :

Gestion de projet

Droit des contrats

Protection sociale

Droit du travail

Droit administratif

Sécurisation juridique

Animation et gestion de la relation contractuelle

Coordination de projets

Droit d'asile

Droits de l'Homme et droit humanitaire

Droit des étrangers