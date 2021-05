Aissatou SECK

Je suis titulaire d’un bac plus 5 en Gestion des Entreprises et dispose de 6 ans d’expériences professionnelles au sein du Groupe Crédit Mutuel du Sénégal. Je dispose également de 2 ans d’expériences professionnelles au Cabinet TOREZE CONSULTING, spécialisé en élaboration de plans stratégiques, en management, et en microfinance.



De plus, je suis certifiée en Gestion de Projets et ai participé à plusieurs formations notamment sur le « management des cadres dirigeants » et à différents séminaires avec des partenaires en l’occurrence IBM et Orange.





Mes compétences :

Microsoft Outlook

Ciel Compta

Audit

SAGE Comptabilité

Microsoft MS Project