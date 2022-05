Thioune CHEIKH BETHIO

Bonjour je m’appelle Cheikh Bethio Thioune,je suis un jeune chef d’entreprise de vente produits et services.

Nos services sont l'agroalimentaire, l'informatique et les stores

Pour les produits alimentaires nous proposons aux pères de familles la livraisons de denrées alimentaires

à domicile ensuite disposons d'un service de vente de matériels informatiques ,de consommables et de logiciels.

Enfin le tout nouveau service dont nous développons est la confection et la pose de rideaux stores.





Mes compétences :

IBM PureFlex

IBM Storwize