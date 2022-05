Makhlouf BOUZID

20 ans d'expérience dans le domaine de la recherche biomédicale, avec deux axes de recherche: l’implication du virus d’Epstein-Barr (herpesvirus) dans les pathologies cancéreuses et l’implication d’un rétrovirus dans la développement de la sclérose en plaques (dans le cadre d'une start-up lyonnaise). En parallèle de cette activité de recherche j’ai enseigné différentes spécialistes de la biologie (viologie, immunologie, biologie moléculaire, embrylogie, histologie...). Après cette carrière d’enseignant-chercheur, j’ai crée en 2008 l’Ecole Numidia Prepa(www.numidiaprepa.com). L'éthique Numidia Prepa est d'offrir un suivi plus personnalisé de chaque élève, de façon très individuelle pour donner à tous le plus de chances de réussite. Les élèves des écoles de préparation aux concours d'entrée en institut de formation du secteur santé, social & paramédical sont issus de voies très variées, allant du bac littéraire au bac scientifique, de la 1ère année de médecine aux facultés de biologie. C'est pourquoi un suivi individuel et personnalisé permet de multiplier les chances de réussite ! Plusieurs enseignants de différents domaines m’ont rejoint, ce qui permet à l'Ecole Numidia Prépa de proposer 19 formations. Avec le développement d’une formation de mise à niveau scientifique en 2010 (www.numidiasciences.com), le groupe Numidia est né.

Aprés 3 ans d'activité (2008-2011) Numidia Prepa enregistre les meilleurs résultats parmi les école de prépa du Rhône. Un éditorial sur le groupe Numidia est disponible sur :

http://www.leguidedesmetiers.com/index.php



Mes compétences :

Ressources humaines