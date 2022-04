Clothilde RABATEL-CELSE

Forte de 9 ans d'expérience dans le domaine de la recherche Fondamentale, j'élargis mon domaine de compétences à la Recherche Clinique. Pour relever ce challenge j'ai effectué deux formations de mise en situation professionnelle et début octobre j'intègre la formation : ARC à Supsanté Lyon.

Dynamique, motivée et dotée d'un bon sens relationnel, je suis à la recherche d'un stage de 6 mois dans lequel je pourrai développer les compétences acquises lors de la formation et au cours de mon parcours professionnel.



Mes compétences :

Biologie moléculaire

Culture cellulaire

Biochimie