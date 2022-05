Makhlouf KANA

Étudiant en Master 2 «Électronique, Énergie Électrique et Automatique» option Systèmes Automatiques Mobiles à l’université Paris-Saclay, à la recherche d’un stage de fin d’études de 6 mois dés que possible dans les domaines de : l'Electronique, l'Automatique , le Traitement du signal et les systèmes embarques.



Mes compétences :

Simulink

LabVIEW

VHDL

Microsoft Office

Java

C++

C Programming Language

Scilab

Microsoft Visual Studio

Filtrage numérique.

Octave

Perception (vison, traitement d’image, fusion Mult

Automatique (Modélisation des systèmes dynamiques)

Gestion de projet

Traitement du Signal

Contrôle-commande

MATLAB