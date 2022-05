Makhlouf TARIK

Lettre de Motivation

Alger, le 26/09/ 2013



Objet : Candidature spontanée poste DFC



Madame, Monsieur,

Mon expérience de 15 ans, m'a appris à travailler en toute autonomie. J'ai acquis de solides connaissances techniques me permettant aujourd'hui de prendre en charge toute la comptabilité d'une ou plusieurs entreprises jusqu'au bilan et à l'établissement de la liasse fiscale et parafiscale.

De plus, ayant eu à intervenir sur des entreprises aux statuts juridiques variés et dans divers

secteurs d'activité, j'ai pu développer mes facultés d'adaptation.

Je maîtrise déjà plusieurs logiciels comptables (PC COMPTA, PC PAIE ,PCSTOCK,Ciel Comptabilité) et je pourrai rapidement être opérationnelle sur tout nouveau système comptable NSCF IAS IFRS

Fort de ces expériences, je sollicite votre entreprise afin de trouver un poste de comptable

unique en CDI sur Alger au sein d’une entreprise de moins de 50 salariés.

Je suis rigoureux, organisé et désireux de mettre mes compétences au service d'une

entreprise, sur un poste de comptable générale. J'ai aussi le goût de l'analyse et je suis

intéressé par les travaux relatifs au suivi des résultats de l'entreprise.

Je vous laisse le soin de découvrir mon parcours à la lecture de mon CV que vous trouverez

ci-joint, j'aurais le plaisir de pouvoir discuter avec vous lors d'un entretien à votre

convenance étant disponible immédiatement.

Dans l’attente d’une réponse positive, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l'expression

de mes salutations distinguées.



TARIK MAKHLOUF