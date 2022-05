Je nomme Makhtar Diop,en faites j'ai suivi une formation en Friod et Climatisation durant 03ans BEP-CAP-CQP à la CNQP(Centre Nationale de Qualification Professionnelle) et une formation en Mécanique Navale à l'ecole Nationale de formation Maritime en section (Permis de Conduire PC200KW et 450KW).Stage à la Delta Diffusion en face ST-MICHEL,Stage à le Froid route de Yarakh,Stage à la Delta Diffusion,Stage à la Delta Diffusion,Stage à la Centrale Electro-diésel de Kounoune en Mécanique et à la Senelec,Stage feu(sécurité)à l'Ecole Nationale de Formation Maritime,Stage à la Liaison Maritime Dakar-Gorée et actuellement je suis Second Mécanicien Naviguant à la Sopasen.Contact;777037349-779816149 ou le 776393469



Mes compétences :

Mécanique générale

Mécanique

Mécanique Navale

Microsoft Word

Microsoft Excel

Diesel