Email: maxtardiop@yahoo.fr

Je suis un Technicien supérieur aspirant à travailler dans de grandes entreprises pour montrer mon savoir et mon savoir faire.







Mes compétences :

• Base et lutte contre l’incendie

• Technologie des procédés de soudage

• Electromécanique, Automatisme et Contrôle de pre

• Mise en œuvre et contrôle de soudage (Contrôle N

• Navigation

Suivi de chantiers