Maki TAMURA JUS

Mes expériences professionnelles en France et au Japon m'ont permis d'exercer de

nombreuses activités. Elles m'ont donné l'occasion de développer mon esprit

d'équipe et mon sens des responsabilités.



Au sein de la société Tokio Marine Claims Service, j’étais en charge d’assister les

responsables japonais, afin qu’ils puissent accomplir leurs missions malgré les

difficultés linguistiques et culturelles. J’ai tenu à bien prendre en compte les

différences entre les services de l’entreprise pour assurer une communication et un

fonctionnement optimal.



Mes compétences :

TOEIC 970

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel