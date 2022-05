Né en Allemagne de parents grecs, Makis Chamalidis vit à Paris depuis 1990. Son travail de psychologue du sport l'a amené depuis 1994 à travailler avec plus de 300 sportifs et entraîneurs de haut niveau dans une vingtaine de disciplines sportives en France et à l'étranger.



Il est entre autre rattaché depuis 1997 au centre national d'entraînement à Roland Garros et intervenant et formateur au sein de la FFF.



Il est consultant pour la section pour la Jeunesse de l'UNESCO depuis 1998 et anime avec François Ducasse le programme de formation et de coaching "Champion dans la tête" (développement personnel - préparation mentale - teambuilding).



Makis est l'auteur du livre "Splendeurs et misères des champions" et co-auteur du livre "Champions dans la tête". Il enseigne dans le cadre des D.U. "Psychologie et Sport" à l'Université de Victor Segalen Bordeaux 2.



Makis parle couramment français, anglais, allemand et grec.