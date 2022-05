Makni WAFA

Après l’obtention de mon bac en sciences expérimentales, j’ai intégré l’école supérieure de commerce de Tunis. C’est suite à mon adhésion à l’AIESEC (association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales) que j’ai décidé de continuer mon parcours universitaire orienté marketing – commerce. En effet j’ai occupé plusieurs postes au sein de bureau exécutive de l’AIESEC ce qui ma permisde développer mes compétences personnelles, de développer beaucoup de relationnelles et me préparer ainsi à la vie professionnelle.



En 2007 j’ai travaillé avec un médecin d’ophtalmologie dans sa clinique spécialisée dans le Lasik autant que responsable marketing et c’est au cours de cette expérience que j’ai développé mon projet de fin d’étude et obtenant ma maîtrise en commerce international.



Passionnée par le marketing et la vente je me suis inscrite au master professionnel spécialité « commerce électronique et achats internationaux » à travers le quel j’ai acquis une formation que je trouve très intéressante et constructive. En effet, utiliser les nouvelles technologies d’information et de communication (NTIC) au profit de marketing et de commerce m’a permis d’enrichir mes connaissances et m’a pousser de développer dans le cadre de mon PFE « une stratégie de marketing et de communication » pour une première place de marché électronique (transactionnelle) en Tunisie.

Sous contrainte de sécurité bancaire et manque de soutien et d’encadrement mon projet de développer une plateforme de e-commerce reste au niveau théorique et demeure un rêve que je crois à son réussite un jour.



Mes compétences :

Communication

Commerce et négociation

Gestion de la relation client

Commerce électronique