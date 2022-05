Makram BENTRAD, j’ai 33 ans, je suis marié et 3 enfants.



J'étais le gérant de la société AISIE sarl basé à Lyon, France (69)qui aujourd'hui se délocalise sur le Maroc, à marrakech, et devient CRD Maroc.



Je suis, depuis 10 ans, fabricant et importateur en fermetures du bâtiment, spécialisé dans le sur mesure. Notre société se compose de 2 départements, à savoir :



• 1 département ferronnerie : portes, portails et portillons, clôtures, rampes d’escalier, garde-corps de balcons et grilles anti-effraction…..



• 1 département décoration d’intérieur : bois, tissus, ferronnerie d’art, marbre, cuivre…..



Nous travaillons depuis de nombreuses années avec les professionnels du bâtiment et de la décoration d’intérieur.



L’activité que j’exerce, demande une rigueur et un respect des règles de l’art de notre métier. C’est pour cela que je travaille, depuis mes débuts, avec des ateliers au Maroc où la matière se transforme encore à la main, et ce dans le souci de toujours satisfaire notre clientèle.



L’étude d’un projet, les propositions d’aménagement, la création d’un prototype et la fabrication finale d’un produit, font de mon métier une passion que j’aime partager.



Depuis toutes ces années, je me suis intéressé aussi à la recherche foncière au Maroc, ce qui ma permis de mettre en place un réseau de partenaire expérimenté dans chaque région du Maroc. Aujourd’hui, nous travaillons en majorité depuis nos bureaux à Marrakech-Guéliz, avec des investisseurs étrangers, des aménageurs fonciers et des promoteurs, venus de France et Angleterre.



Mes compétences :

Aménagement intérieur

Bâtiment

BTP

Création

Décoration

Ferronnerie

Foncier

Maroc