Makram MEGDICHE

2M TRAINING est un organisme de formation basé à l’aéroport Roissy Charles De Gaules - Zone Cargo 9.

Nous sommes spécialisé dans le domaine de la formation des métiers de l’aérien et proposons plus des 150 formations en sûreté aéroportuaire. Une approche de la sûreté et une rigueur qui s’adapte aux besoins de chacun et qui apporte une solution sur mesure et un accompagnement régulier en toute confiance.

Notre objectif est de satisfaire nos clients grâce à notre solide réseaux de professionnel, nos instructeurs expérimentés, notre réactivité, notre confidentialité, notre adaptation aux demandes de nos clients ainsi que nos tarifs très compétitifs.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Formation professionnelle

Communication

Pédagogie

E-learning

Accompagnement

Coaching

Management

Formation