Makrem HMAIED

Je suis actuellement ingénieur industrialisation au sein de la multinationale allemande Marquardt Tunisie MMT / MAT la leader dans le domaine de l’assemblage électronique et électrique en outillage, appareillage et automobile.

Ingénieur en Génie Électromécanique à l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax et passionné par l'environnement des chaines de production .

Mes motivation personnels c'est d'aller le plus loin possible dans la domaine de la production et d’amélioration continue.



Mes compétences :

Formation et cerificat « Audit interne ISO 9001 Sy

Lean Manufacturing

5P

5S

VSM

Hoshin

Kaizen

Kanban

SMED

Électromécanique

Catia v5

SAP

Agile Plm

Process Engineering

MTM-UAS