Zammel KHALED

Compétences acquises dans Différents Domaines tel que

*La Gestion, Planification et le suivi de Production

*La maintenance curative et préventive des équipements

*Méthodes D'amélioration des Processus de production ( Kosu , Takt Time , Analyse de Flux , Smed , Hoshin )

*La gestion des ressources humaines tel que :

_ Promouvoir l'équipe

_Responsabiliser les individus

_Former pour acroitre le compétence et l'autonomie

Développer l'écoute et l'attention au quotidien



Mes compétences :

Bon contact

Ponctuelle et surtout très dynamique

Bon communicant

Esprit d'analyse et d'initiaitive

Esprit équipe

SI GI P