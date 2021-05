Jean-Pierre CLOCHARD

En tant que Directeur des Opérations et du Développement Commercial, je suis responsable d'une BU multi-sites au chiffre d’affaires de 55 millions d’Euros avec un effectif de 170 personnes au sein de Valeo, équipementier automobile reconnu pour ses performances.



A 44 ans, reconnu pour mes qualités de vision stratégique, d’organisation, de management d’équipe, de communication, de fiabilité et d’implication, je suis à l’aise dans les environnements internationaux exigeants valorisant la culture de l’objectif. J’ai su au cours de mes différentes expériences développer commercialement l‘activité de la zone dont j’avais la responsabilité. J’ai également obtenu d’excellents résultats en termes d'amélioration de l'organisation, de la productivité par la mise en place des outils « Lean » et de résultats financiers.



Très international, je suis intervenu dans plus de 20 pays, découvrant des cultures et des hommes très différents. J’ai de ce fait acquis un style de management focalisé à la fois sur le coaching de l’équipe et sur les résultats. Je bénéficie d’une réelle expérience de négociation tant dans le domaine commercial qu'en relations sociales.



Mes compétences :

Amélioration continue

Gestion de projet

Industrie

Lean IT

Management