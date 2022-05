Mes compétences :

LAN/WAN > WAN

TCP/IP

QoS (Quality of Service)

OSPF (Open Shortest Path First)

LAN/WAN > LAN

X25

UNIX

Sage Accounting Software

SQL

SIP

Route Redistribution

PPP

PABX

Oracle PL/SQL

ODR

Microsoft Windows

Lotus 1-2-3

LAN/WAN > WLAN

IP

IGRP

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

Cisco Switches/Routers

C++

C Programming Language

BGP (Border Gateway Protocol)

Active Directory

ATM (Asynchronous Transfer Mode)