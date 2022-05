Makram YAHYAOUI

Titulaire du Diplôme d’Ingénieur National (Génie Électromécanique) à l’université Arabes des

Sciences de Tunis, et actuellement Responsable Qualité Produit, Projet & Client chez Faiveley Transport (secteur de l’industrie Ferroviaire), j’aimerais poursuivre mon évolution dans la Qualité, le domaine dans lequel je me suis investi et dont l’activité correspond exactement à mes attentes professionnelles.



Mes différentes expériences professionnelles notamment au sein de Service Qualité chez Johnson Controls et Faiveley Transport, m’ont permis d’acquérir de nombreuses compétences techniques en analyse, raisonnement et en communication. Parlant couramment l’arabe, le Français et l’anglais.



Je fais preuve de rigueur, d’autonomie et de dynamisme. Mon expérience à travers Le Management Qualité m’a permis d’acquérir le sens des responsabilités, la capacité à travailler en groupe et les techniques de communications, ainsi qu'une bonne résistance au stress. Mes qualités relationnelles et mon honnêteté sont mes atouts pour réussir et évoluer vers d'autres fonctions au sein de l'entreprise.



Mes compétences :

Permis B

Méthodes de résolution de problèmes

Mécanique

Lean management

Lecture de plan, de schéma

Internet

Animation de formation

Dispositifs d'assurance-qualité

Normes qualité

Utilisation de logiciels de Conception et de Dessi

Critères de contrôle de l'équipement piloté (Check

Démarche qualité Normes qualité

Réglementation en Hygiène, Sécurité, Environnement

Spécificités des contrôles (Statistical Process Co

Conduite de projet

Électronique

Analyse statistique

Métrologie

5 pourquoi

Techniques d'audit

Organisation de la chaîne logistique

5S

Audit interne

Six sigma

Utilisation d'outils bureautiques (traitement de t

Techniques de communication

Kanban

Kaizen

Management d'atelier

QRQC

Contrôle qualité

Utilisation d'appareils de mesure électrique (mult