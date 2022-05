Maksoud MOHAMED ALI

Titulaire d’un Mastère en Géologie spécialisé en Bassins sédimentaires et géo-ressources, je me décris comme étant une personne assidue, dynamique et ambitieuse.

Mon choix pour la géologie n’était pas aléatoire : il trouve bien ses origines dans ma formation scientifique accusée d’un baccalauréat en sciences expérimentales.

Le travail pour moi ne constitue pas seulement une source matérielle : c’est aussi un moyen d’enrichissement de mes connaissances.



Mes compétences :

Géologie

Géophysique

pétrole