Je me présente Monsieur Makwala NDUNDU, actuellement en poste chez COFELY INEO filiale du groupe GDF SUEZ en tant qu'assistant responsable d’affaire. Titulaire d’un diplôme de niveau Bac+5 « Master 2 en Maintenance et Maitrise des Risques Industriels », d’un Bac+3 « Licence pro en Génie Électrique/Électronique en Infrastructure Ferroviaire option Signalisation en apprentissage », d’un Bac+2 « DUT Génie Électrique et Informatique Industriel ». Ayant 8 ans d’expériences dont trois en tant qu'apprenti technicien borne chez JC Decaux, quatre et un respectivement en tant qu'agent d'essais et assistant responsable d’affaire chez mon employeur actuel dans l’agence de Montreuil (93).



En tant qu'assistant responsable d’affaire, je manage les responsables travaux, essais et études travaillant sur mes projets et je suis le premier correspond direct pour les clients. J’assiste et accompagne ces derniers dans l’évolution de leurs projets de construction et dans la maintenance de leurs sites.

Mes missions consistes à planifier les projets, répondre aux offres, éditer les devis, gérer les budgets qui mes sont alloués entre autre.



J’ai eu l’opportunité de travailler en tant que technicien essais de 2010 à 2014. A ce titre, j’assurai dans un premier temps, la rédaction des cahiers d’essais ce qui me permettait en même temps d’effectuer une petite vérification interne de l’étude réalisée.

Dans un second temps, j'essayai toute la partie Signalisation ferroviaire (c'est-à-dire l’ouverture et la fermeture des signaux dans des conditions sécuritaire et non anti-sécuritaire, vérifiai les dispositifs contre le nez à nez, la prise en échappe, le rattrapage, le bi voie en outre). Vérifiai puis validai les installations ferroviaire afin d'évaluer, les risques pouvant apparaitre lors de la circulation des rames contenant des voyageurs. Puis, je mettais en service nos installations et je les livrais à nos clients (RAPT, TCAR, KEOLIS, SNCF, Areva).

Au regard de la réglementation en vigueur « norme AFNOR », je finalisai mon intervention par l’émission au client d’un cahier d’essais que je déroulai et annotai puis validai avec le client.

Ce cahier d’essais, contient toutes les procédures à appliquer selon le cahier de charges du client.



De 2007 à 2010, j’ai travaillé dans le secteur des nouvelles technologies en tant qu'Apprenti Technicien Borne au sein de Cyclocity qui est une filiale du groupe JC Decaux. A ce titre, j'ai assuré la maintenance des appareils électriques et électroniques. Il m'avait fallu exercer et développer des qualités de méthode et d'organisation. Les équipes au sein desquelles je m’étais intégré avaient reconnu tout mon sérieux ainsi que mon excellent esprit d’équipe et la qualité de mon travail.



PS: Je souhaite relever un nouveau challenge professionnel.



Mes compétences :

Mettre en place des outils de mesure et des indica

Mettre en place des outils de veille

Utiliser les techniques de la SDF

Appréhender les facteurs humains

Maintenance et mise en des appareils de la voie

Gestion budgétaire et Pilotage des prestations

Management intégré sécurité,qualité,environnement

Essais et mise en service des installations

Rédaction des cahiers d’essais de mise en service

Interface avec le client

Vérifications techniques des installations

Mise en place des optimisations du projet

Chiffrage d’offres et avenants

Suivi des anomalies

contrôler et prévenir les risques

Pack Office, MS Projet, SAP,

Préparation des interventions

Diriger et conduire un projet industriel

Support technique

Pilotage des activités et ressources

Mise en conformité des installations électriques

Management d’équipe de 3 à 5 personnes

Suivi de levé de réserves de fin de projet

Suivi de la sous-traitance