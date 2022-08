Diplômé de Grande école de commerce et de gestion,



Professeur / Formateur en Anglais (Business English, Marketing, English for Information Technology, English for specific needs), et aussi Professeur d’Economie & Gestion (spécialité Marketing)



Spécialiste du Marketing (marketing digital, social media marketing) et professeur de Marketing très expérimenté (plus de 10 ans d'expérience).



Intervention auprès :

- des classes de terminale BAC STMG (des sciences et technologies du Management et de la gestion) spécialité Marketing management, économie, droit, sciences de gestion, ressources humaines, gestion & finance, Technologies de l’Information et de la communication

- Université (Licence, Master) : étude marché, marketing stratégique, démarche marketing, étude de cas

- Entreprises / formation professionnelle : conseil en marketing, étude de marché, marketing-mix, marketing stratégique



Fondateur et responsable marketing du site SuperProfesseur (www.SuperProfesseur.com) qui est lancé en 2011. Super Professeur est un site spécialisé dans le soutien scolaire, le coaching, les cours particuliers sur mesure et de la formation professionnelle.



Il propose des supports pédagogiques pour apprendre l’anglais, avoir les bases en marketing, management, communication, gestion, finance, ressources humaines et communication, économie, droit… du coaching pour aider le plus grand nombre à préparer et réussir grâce à des supports numériques très animés et pratiques.



Créateur du projet « Ronning Against Cancer » en 2013 pour soutenir la lutte contre le cancer et collecter de l’argent pour la recherche



Ronning Against Cancer (www.RonningAgainstCancer.xyz) is a project to support the fight against cancer and raise funds for the research : “Together, we can get rid of cancer; we are not alone. Together, we are stronger.” Ronald Tintin, The Founder



Mes compétences :

Marketing

Anglais

Management

Marketing relationnel

Français

Chef d'entreprise

Sport

Journaliste sportif

Communication

Professeur d'anglais

Informatique

Internet

E-business