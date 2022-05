Malafosse CHARLES-HENRI

CPS Collectivités s'est créé sur l'idée qu'il était possible dans le domaine des finances locales de proposer aux communes et EPCI des prestations de grande qualité à des tarifs raisonnables et totalement transparents.



CPS Collectivités fédère les talents d'une équipe pluridisciplinaire de consultants expérimentés en finances locales.



Mes compétences :

Audit

Collectivités locales

Conseil

Consultant finance

Finance

Finances

Finances locales

Finances publiques

fiscalité

Fiscalité locale

Informatique

Intercommunalité

Secteur public