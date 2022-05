Malal NDIAYE

Toujours à la recherche du savoir, enchaine formation sur formation malgré une bonne base acquise dans le milieu associatif. C’est ainsi qu’il a suivi plusieurs sessions de formation lui ayant permis de recevoir des attestations de structures culturelles reconnues au plan national et international :



▪ Stage de formation en Management culturel (avec AMS) ; Stage de formation en mise en scène et jeu d’acteur ; Attestation de formation en bibliothéconomie ; Stage de formation de metteur en scène ; Stage de danse moderne Africaine avec l’association « Kaay Fecc » ; Stage de danse Africaine et écriture chorégraphique avec l’association « Kaay Fecc » ; Stage de danses urbaines avec le danseur et chorégraphe de la compagnie reggie Wilson/First and Heel performance Groupe USA



* EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



Membre du Conseil International de la Danse (CID) ; Directeur artistique de la compagnie de danse Bakalama ; Président de la Fédération Nationale des Ballets et Danses Fondamentales du Sénégal et Secrétaire Général de l’Association « Kaay Fecc » ; Membre de commission animateur de la coalition de la diversité culturelle du Sénégal; Directeur du Festival de danses et musique de Thionck Essyl



Année 2000



▪ Spectacle de la biennale Internationale Dakar 2000 ; Festival des origines noires à Gorée ; Spectacle Plescus International à la maison des esclaves ; Participation au festival International DK24/Jololi