Je m'appelle Malal Ndiaye , j'ai fais des etude secondaire et j'ai obtenu mon BFEM en 1989 ,ensuite le Bac en 1993 et j'ai été orienté a la faculté de Droit de l' université Cheikh Anta Diop d’où j'ai passé 4 ans en sortant avec un Duel 1 .Je travaille a Général de Montage et de Maintenance comme agent administratif depuis 10 ans je fais tout ce est relatif au travail administratif (saisie ,traitement de texte ,déclaration TVA, Brs, Vrs ),mais j'ai fait aussi des études dans le domaine du Transport -Transit- Logistique et j'ai le DTS ,j'ai aussi mon permis de conduire depuis2002 je conduis bien et connais aussi très bien le territoire sénégalais pour avoir assez voyagé.....