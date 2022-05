Malala RAKOTOMANGA

Ingénieur Commercial au sein d’ANGLES, SSII spécialisée dans les nouvelles technologies JAVA J2EE, PHP et .NET, je suis en charge de la prospection, le développement de nouveaux clients et également en charge du sourcing et du recrutement des consultants.



-Prospection et développement d’un portefeuille de clients

-Détection, qualification des besoins

-Réponse aux appels d’offres

-Recrutement et sourcing de nouveaux consultants

-Présentation des candidats aux clients sur des missions en assistance technique ou au forfait : développement JAVA J2EE, PHP, .NET, assistance à maîtrise d’ouvrage

- Coaching, accompagnement et suivi des collaborateurs en mission



Mes compétences :

J2EE

JAVA

Java j2ee

Knowledge Management

Management

Recrutement

RSE

SSII