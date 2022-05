Malalatiana Andoniaina RALAIVAO

Arrivée un peu "par hasard" dans le domaine de la rédaction Web, j'y ai découvert un métier à la fois passionnant et enrichissant. Après une première expérience dans une SSII, j'ai décidé de travailler en free-lance dans la rédaction Web, tout en assumant des responsabilités au sein d'une petite structure familiale d'exportation.



Je rédige actuellement des articles pour le compte de clients francophones, et aborde des thèmes variés allant du mariage à la finance, en passant par l'électroménager, la mode ou encore le tourisme. Je mets un point d'honneur à fournir des textes de qualité, correspondant aux chartes rédactionnelles des clients, et dans les meilleurs délais.



Si vous êtes webmaster, société ou même particulier à la recherche d'un prestataire dans le domaine de la rédaction, n'hésitez pas à me contacter. Les nouveaux projets dans le milieu sont toujours les bienvenus!



"Tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait"



Mes compétences :

Rédaction web

Internet